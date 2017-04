Afrique de l'Ouest: Banques - Oragroup annonce la deuxième tranche de son emprunt de 35 milliards de francs CFA

Pour les consultations, seuls 3% des cas sont testés positifs pour le paludisme et le même pourcentage est… Plus »

«Les marchés nous ont fait confiance pour la première tranche de l'émission de billets de trésorerie qui s'est achevée en octobre 2016. Depuis, nos comptes pour l'exercice 2016 sont venus confirmer la bonne santé du groupe avec un produit net bancaire (102 228 millions de francs CFA) et un résultat net (15 150 millions de francs CFA) en croissance de respectivement 8,5 % et 90 % par rapport à 2015», affirme Binta Toure Ndoye, Directrice générale d'Oragroup.

Selon un communiqué, la durée de l'emprunt sur 18 mois assure un taux d'intérêt de 5,75 % brut par an. Ce programme d'émission - agréé par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) et arrangé par les deux sociétés de gestion et d'intermédiation SGI Togo et CGF Bourse - bénéficie d'une garantie à 100 % du Fonds Gari avec l'appui de son principal actionnaire African Guarantee Fund (AGF), créé par la Banque Africaine de Développement (BAD).

À l'issue de la première tranche de l'émission, entamée le 1er septembre 2016, Oragroup avait levé 21,2 milliards de francs CFA (32,3 millions d'euros), soit une sursouscription de 6 %. Oragroup entend utiliser ces nouvelles marges de manœuvre pour investir dans l'extension du réseau Orabank et des services à la clientèle, essentiellement les particuliers et les PME.

