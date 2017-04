Angola: Bié - Le Gouverneur salue la contribution du FAS

Cuito — Le gouverneur de la province de Bié, Álvaro Manuel de Boavida, a salué mardi, dans la ville de Cuito, la contribution du Fonds d'Aide Sociale (FAS) depuis son début en 2004, le financement et l'exécution des projets visant à améliorer les conditions de base de la population.

Le gouvernant a fait ces déclarations à l'ouverture du premier conseil de direction du FAS qui a lieu dans la ville de Cuito, indiquant que la fin du conflit armé en 2002 avait mobilisé des ressources financières et humaines et imprimé des dynamiques importantes de reconstruction et construction qui a projeté la croissance de la région, dans laquelle le Fonds a également contribué.

A Bié, la structure actuelle du FAS, a-t-il indiqué, fournit une information plus fluide et un dialogue plus ouvert et positif, enregistrant une plus grande coordination entre les actions de cette institution et les programmes des administrations municipales, assumant la préservation des objectifs communs, dans le cadre de la lutte contre la faim et la pauvreté au sein des communautés.