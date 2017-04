Des sources autorisées ont révélé à Confidentiel Afrique, que le Président guinéen, Alpha Condé a dépêché en Libye un de ses plus proches conseillers discrets, Ousmane YARA ce lundi 17 avril 2017. C'est dans l'après midi que le lobbyiste malien Ousmane YARA a été reçu en audience par le général Khalifa Belqasim Haftar. Confidentiel Afrique a appris que l'audience s'est tenue à Al BAYDA. Le conseiller YARA Ousmane est porteur d'un message du Président de Guinée et en exercice de l'Union africaine. L'influent et puissant chargé de l'Union africaine auprès du gouvernement de Tobrouk, Abdelmoumen Boussafta, celui que l'on présente aujourd'hui comme l'éminence grise du gouvernement de Tobrouk était de l'audience. Une exclusivité de Confidentiel Afrique.

L'homme fort de Conakry multiplie les bons offices pour un dégel politique et diplomatique en Libye

Avant la visite officielle du Président Alpha Condé en France, le Président du parlement de Tobrouk, Aguila, s'était rendu en Guinée en visite officielle. Ce dernier avait été reçu par le locataire du palais Sékoutouréya. Le chef de l'état Alpha Condé multiplie les bons offices et ne cesse de chercher les voies et moyens pour le règlement de la crise libyenne. Le Président en exercice de l' Union africaine, l'a ardemment réitéré hier mardi à Mecknès ( Royaume chérifien ) plus précisément au Salon de l'Agriculture .