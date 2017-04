Congo-Kinshasa: L'ONU fait de nouvelles découvertes macabres au Kasaï

Selon les enquêteurs de l'ONU, soldats congolais ont creusé ces fosses communes. « Cela s'est passé après des combats fin mars entre FARDC et membres présumés des Kamuina Nsapu, ajoute Liz Throssell. Ces violences auraient fait au moins 74 morts dont 30 enfants, tués par les militaires. On ne peut pas encore affirmer que ces morts sont les personnes enterrées dans les fosses. Mais cela donne une vision globale de la violence, et des violations des droits de l'Homme dans cette région. Une véritable enquête indépendante doit être menée. »

« Les enquêteurs sont allés dans plusieurs localités après des soupçons de violations des droits de l'homme, explique sur RFI Liz Throssell, porte-parole du HCDH nous en dit plus. A Tshimbulu, ils ont découvert quinze fosses creusées dans le cimetière. Deux autres ont été trouvées à Tshienké. Un examen médico-légal est indispensable pour savoir qui sont les victimes, combien sont-elles et qui les a tuées. »

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

