Madagascar: Concours gendarmerie - Trois candidats décédés

L'épreuve sportive a pris fin lundi dernier. Trois candidats ont ainsi perdu la vie après la course sur 1000 mètres. Conduits à l'hôpital à Ambositra vendredi, deux d'entre eux ont trouvé la mort le jour même, tandis que le troisième est décédé lundi. Ce dernier était un participant âgé de 24 ans venant de Miandrivazo. Tombé par terre après le sprint, il n'a pu se relever, selon les informations reçues. Pour le médecin secouriste sur les lieux, la victime était inconsciente après avoir été dégagée de la piste, du fait qu'elle a déployé trop d'énergie et de forces démesurées par rapport à sa capacité physique.

