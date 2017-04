Ile Maurice: Salaire minimal - Une action commune des syndicats à prévoir

«On ne refuse pas de se rendre aux Chagos. On refuse d'y aller en tant que visiteurs !» C'est ce que… Plus »

De plus, dit-il, le président du comité a expliqué qu'il faut calculer le salaire minimal en prenant en considération les spécificités de divers secteurs de l'économie. «Nous ne voulons pas d'un salaire minimal sectoriel, mais d'un salaire minimal national. Nous voulons un quantum qui puisse réduire l'écart salarial entre les riches et les pauvres.» D'ajouter que «ce comité doit prendre en considération les statistiques du Bureau central des statistiques de 2016 pour calculer le salaire minimum qui ne devrait pas être en dessous de Rs 8 000».

Sollicité, Beejaye Coomar Appanna affirme que le conseil lui donne le pouvoir de s'adresser à la presse. «C'était dans l'intérêt du conseil d'expliquer les chiffres divulgués par la presse.» De son côté, Soodesh Callichurn indique que Haniff Peerun sera remplacé. «On procédera avec le même exercice, soit on choisira selon la fédération la plus représentative.» D'ajouter que «les raisons de sa démission ne tiennent pas la route».

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.