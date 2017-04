Ile Maurice: Meurtre à Pointe-aux-Sables - «La boutiquière était en vie lorsqu'on a quitté les lieux», dit l'un des suspects

«On ne refuse pas de se rendre aux Chagos. On refuse d'y aller en tant que visiteurs !» C'est ce que… Plus »

«C'est au jardin de Plaine-Verte que nous nous sommes donné rendez-vous pour planifier le vol chez la voisine de Sharon», explique le suspect qui dit s'être rendu quelque temps avant à Pointe-aux-Sables pour «check baz madam là». L'homme de 22 ans a ajouté que «lorsqu'on a constaté que la maison de la vieille dame était barricadée, on a changé d'avis. Mais Sharon a insisté et nous a convaincu de maintenir notre plan».

Nazim Emamboccus, un marchand de 22 ans, arrêté dans le cadre de cette affaire a indiqué que c'est au jardin de Plaine-Verte qu'ils s'étaient rencontrés, les trois autres suspects et lui, pour planifier le cambriolage de la boutique du septuagénaire. Il est défendu par l'avocat, Me Ridwaan Toorbuth.

