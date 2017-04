Congo-Kinshasa: Play-off - DCMP ne pardonne pas Bukavu Dawa (4-1)

Sans pitié, DCMP s'est baladé devant Bukavu Dawa (4-1), en match de la 4ème journée du play-off de la Linafoot. Une victoire qui lui remet en tête du classement provisoire avec 6 points.

Le Daring Club Motema Pembe a pulvérisé la formation de l'OC Bukavu Dawa sur le score de 4-1, le mardi 18 avril au stade des Martyrs. C'est en match de la 4ème journée du play-off de la Ligue nationale de football (Linafoot).

Au terme d'une première mi-temps prolifique en termes d'actions dangereuses, DCMP n'a pas réussi à mener au marquoir. Très combatif, le trio Makusu, Tulenge et Kazadi malmène la défense de Bukavu Dawa. Cueillis à froid, les jeunes de Bukavu Dawa ramassent un but matinal à la 3ème minute.

Après un débordement du côté droit, Tulenge parvient à éliminer son vis-à-vis et fait la passe en profondeur en direction de Kazadi. Très lucide, Zadio place son ballon au deuxième poteau et oblige le portier de Bukavu Dawa de ne constater que le dégât. 1-0, pour les Immaculés.

Le match prend une autre tournure. DCMP impose son jeu et multiplie ses assauts dans la défense de Bukavu Dawa. Malheureusement pour les hommes d'Otis Ngoma, la finition pose problème avec une belle prestation du gardien adverse. Les visiteurs maîtrisent le jeu et s'imposent aussi au milieu de terrain. Profitant d'un relâchement des Immaculés, les jeunes de Bukavu Dawa parviennent à égaliser sur un corner parti de la gauche vers la droite. Le marquoir indique 1 but partout. C'est le score à la mi-temps.

Au retour des vestiaires, les choses évoluent très vite pour les Immaculés. A la 50è minute, Makusu donne l'avantage à son club. Quatre minutes plus tard, c'est Bongonga qui marque le troisième but, sur une passe décisive de Ricky Tulenge, le meneur de jeu. DCMP impose un pressing très haut qui coupe le souffle à son adversaire obligé de courir après le ballon.

Une fois de plus, Ricky Tulenge emballe la défense de Bukavu Dawa du côté droit et réussit une puche en direction de Makusu qui, à son tour, place son ballon dans le petit rectangle et trouve une tête piquée de Kazadi qui s'offre un doublé à la 61è minute.

Une large victoire qui permet au Daring de reprendre la première place du classement provisoire avec 6 points. Il est talonné par l'AS V. Club avec 5 points.

Le calendrier prévoit le match FC Renaissance - TP Mazembe ce jeudi 20 avril au stade des Martyrs. Le dimanche 23 avril, les Orange croiseront les Dauphins noirs de l'AS V. Club dans les mêmes installations sportives.