Congo-Kinshasa: Reconnaissance du nouveau chef Kamuina Nsapu - La solution tardive du gouvernement

Le successeur du chef Kamuina Nsapu, tué en aout 2016, a été désigné par la famille régnante. Il s'appelle Jacques Kabeya wa Ntumba. L'arrêté portant la reconnaissance de ce nouveau chef est attendu dans les heures qui suivent. C'est l'absence d'une reconnaissance officielle de l'ancien chef de Kamuina Nsapu qui est à la base de la tragédie que connait l'espace Kasaï depuis plus de neuf mois. C'est donc bien tardivement que le gouvernement prend la décision de raison.

Le vice-Premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Ramazani Shadary, est déterminé à clore le dossier Kamuina Nsapu. Depuis un mois qu'il a pris ce dossier entre les mains, il a pesé de tout son poids pour prendre langue avec la famille régnante du chef Kamuina Nsapu. Ces efforts ont abouti par l'exhumation, le week-end dernier, du corps du chef Kamuina Nsapu, tué par les forces de sécurité en août 2016, et sa remise à sa famille. L'exhumation a été suivie le lendemain, le dimanche 16 avril, par l'inhumation des restes du chef coutumier, selon les rites.

Dans l'entretemps, la famille régnante a désigné Jacques Kabeya wa Ntumba, comme successeur de Jean-Pierre Pandi, l'ancien chef de la communauté Kamuina Nsapu. Il est attendu à Kananga pour y être intronisé et présenté sans doute aux autorités provinciales. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité a promis de prendre un arrêté dans les prochaines heures pour reconnaitre le nouveau chef Kamuina Nsapu. Il espère ainsi mettre fin à ce conflit qui dure depuis plus de neuf mois et qui a déjà fait des centaines de morts non sans compter les blessés, les déplacés intérieurs et les dégâts matériels.

La question qui se pose est celle de savoir si cette évolution, somme toute positive, dans la résolution de ce conflit qui a opposé l'Etat congolais à ce qu'on a appelé les « miliciens Kamuina Nsapu » constitue-t-elle un dénouement durable de la crise ? Au regard de la propagation dans toutes les cinq provinces de l'espace Kasaï du phénomène Kamuina Nsapu, il est à craindre que le gouvernement vient là de résoudre seulement le problème dans la seule comunauté de Kamuina Nsapu dans le territoire de Dibaya dans la province du Kasaï Central.

Si le phénomène Kamuina Nsapu a été aussi facilement accepté dans plusieurs communautés du Kasaï, c'est sans doute parce que les autres communautés rencontreraient le même problème. Et donc, il est fondamental de savoir combien des chefs coutumiers n'ont pas de reconnaissance officielle de l'Etat et qui pourraient, pour les mêmes raisons que la communauté kamuina Nsapu, continuer avec les mêmes revendications. En résolvant le problème dans la communauté Kamuina Nsapu, l'Etat devrait résoudre tous les autres problèmes de reconnaissance de chefs coutumiers qui se poseraient à travers l'espace Kasaï pour espérer juguler durablement le phénomène Kamuina Nsapu.