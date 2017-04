Cote d'Ivoire: PSG - Serge Aurier vers Manchester United ?

Doublé cette saison dans la hiérarchie des latéraux droit par Thomas Meunier en raison de prestations irrégulières, Serge Aurier a également mal vécu les critiques suite à ses différents dérapages. Au point de s'imaginer ailleurs la saison prochaine. Même si l'Ivoirien ne prolonge finalement pas, il est loin d'être évident que son employeur le cède pour autant. L'indemnité potentielle de son transfert, environ 20 M€, ne constituera pas un argument susceptible d'infléchir la position parisienne. Dans la capitale, Aurier arrive en fin de contrat mais s'est vu proposer une prolongation par ses dirigeants, malgré les frasques qui ont émaillé son aventure parisienne. L'ancien-Lensois et Toulousain n'a eu droit qu'à sept titularisations en Ligue 1 en 2017, et n'a pas connu de titularisation en Ligue des Champions après octobre.

