Gabon: Sante publique - Début de vaccination contre la rougeole à POG

Le gouverneur de la province de l'Ogooué-Maritime, Patrice ONTINA, a donné le coup des opérations de vaccination contre la rougeole ce mercredi à Port-Gentil. Cette campagne de vaccination gratuite va durer 5 jours.

A l'instar d'autres localités du Gabon, l'Ogooué-Maritime a démarré le 19 avril par Port-Gentil, le chef-lieu de province. La vaccination contre la rougeole pour 5 jours. C'est une réalité. Le pays est atteint par une épidémie de rougeole depuis janvier 2016, et janvier 2017. Les autorités de santé ont signalé six décès dans le pays. Cette maladie contagieuse a, de lourdes conséquences sur le plan sanitaire et social voire financier. La rougeole est considérée comme l'une des causes de la mortalité infantile. La couverture vaccinale depuis ces 5 dernières années s'affaiblit.

Selon l'Organisation mondiale de la santé(OMS), 70% contre 90% planifiés. 91équipes déployées sur les 3 départements (Bendjè, Ndougou et Etimboué) pour atteindre plus de 21000 enfants qui recevront la vitamine A pour les enfants entre 6 et 59 mois et, ceux de 9 mois à 5 ans auront le vaccin anti-rougeoleux. Le ministère de la santé publique et de la population et ses partenaires : OMS et UNICEF mettent à la disposition des populations cibles, le vaccin contre la rougeole dans le but d'éloigner les enfants de cette maladie. Il est vrai que la province de l'Ogooué-Maritime n'a pas des cas de décès connus, la prévention et la riposte à cette épidémie interpellent les autorités locales et les parents des enfants de ces tranches d'âges.