Angola: Uíge - Des évêques de la CEAST travaillent dans la province

Uíge — Les évêques des différents diocèses de la Conférence épiscopale d'Angola et Sao Tomé (CEAST) sont attendus mercredi, dans la ville de Uige, pour l'ouverture et la participation aux activités du Jubilé de 50 ans d'existence du diocèse de Uíge et de son évêque émérite, Mgr Francisco de Mata Mourisca.

Le porte-parole du Jubilé, le prêtre Hilario Correia qui a fourni l'information à l'Angop, a dit que le nonce apostolique, Mgr Petar Rajic, de nationalité canadienne, était à la tête de la délégation de la CEAST.

Le prêtre a assuré que toutes les conditions humaines et matérielles étaient réunies pour commencer jeudi, les activités qui marqueront le 50e anniversaire de la création du diocèse de Uíge.

Un symposium théologique pour aborder des sujets différents sur les principales réalisations du diocèse, des missionnaires et d'autres collaborateurs est prévu dans le cadre des célébrations du mariage d'or du diocèse de Uíge.

La rencontre doit compter sur la présence de prêtres, religieux et laïcs de divers paroisses, missions et centres pastoraux. Elle abordera, entre autres, des sujets tels que "l'expérience d'un missionnaire", "évangéliser avec un zèle missionnaire renouvelé", "le diocèse de Uige au service de la charité", "Les risques de la mission aujourd'hui, le défi de la présence active dans la pastorale et la fonction publique".