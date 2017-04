Angola: L'Assemblée nationale approuve la loi générale des fichiers

Luanda — L'Assemblée nationale a approuvé mercredi, dans la généralité, par un vote unanime des 171 députés présents, le projet de loi générale des fichiers, comme instrument pour promouvoir et protéger le patrimoine culturel national.

A cet effet, le rapport d'avis de diverses commissions souligne que le projet de loi est un outil pour préserver et mettre en valeur les archives historiques, culturelles, documentaires et nationales et ceux localisées à l'étranger une considérées comme propriété de l'Etat angolais.

Le document considère encore que le postulat juridique contribuera à appuyer la prise de décisions, prouver les droits des citoyens, en jouant un rôle dans la vie administrative, scientifique et culturelle du pays.

Composé de cinq chapitres et 44 articles, le projet de loi, selon la ministre de la Culture, Carolina Cerqueira, s'encadre dans le Plan national de développement.

La ministre a affirmé que la proposition en ce qui concerne les recommandations du Conseil international des archives, était une initiative novatrice pour avoir été proposé sa réglementation pour la première fois au niveau des organes de souveraineté de l'Etat.

Selon elle, les archives se rapportent à la mémoire des institutions et du pays, raison pour laquelle le projet de loi vise à définir les principes, les méthodes et les règles de leur gestion.

La gouvernante a expliqué que le projet de loi générale des Archives était par sa nature, un instrument délicat en termes de politiques publiques, guidant les procédures dans les domaines de la gestion de documents et d'archives des pouvoirs législatif, judiciaire et exécutif.

"Il doit être appliqué à d'autres dispositions législatives comme celles du secret d'Etat et sur l'accès aux documents administratifs", a ajouté la ministre de la Culture.

Le projet de loi, qui veut révoquer le décret exécutif 65/6 du 22 mai, le règlement de conservation des archives et d'autres lois, est ouvert aux contributions, bien qu'il y ait eu des consultations aux institutions de défense et sécurité et aux gouvernorats provinciaux.

Carolina Cerqueira a dit que l'initiative couvrait des documents localisés dans le pays comme à l'étranger, une fois considérés comme propriétés l'Etat angolais, ainsi qu'elle définit un système de protection du patrimoine des Archives nationales, prévu par la Loi sur le patrimoine national.

Elle a conclu que la numérisation et le micro-filmage étaient des éléments essentiels de la politique nationale d'archives non réglementés.