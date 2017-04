Afrique Australe: Une dirigeante du Forum de la SADC à Luanda pour une campagne des Nations Unies

Luanda — La campagne des Nations Unies dénommée "Eux et elles", un mouvement de sensibilisation et élimination de la discrimination des femmes, sera lancée ce mercredi, à l'Assemblée nationale, à Luanda, par la vice-présidente du Forum parlementaire de la SADC, Monica Mutsvangwa.

A cet effet, la responsable de la SADC, également leader du Groupe de Femmes Parlementaires du Zimbabwe, est arrivé cet après-midi dans la capitale du pays, pour une visite de 48 heures afin de présider ainsi que de maintenir d'autres réunions avec les différentes instances parlementaires angolaises.

Selon une source de l'Assemblée nationale, la campagne, qui a déjà été lancée dans le pays en mars dernier par la ministre de la Famille et Promotion de la Femme, Filomena Delgado, servira à alerter les députés angolais sur l'importance du mouvement des Nations Unies qui a commencé en 2014.

Créée par l'ONU Femmes, l'entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, la campagne "Eux et elles" est un effort global d'impliquer les hommes et jeunes garçons à l'élimination des obstacles sociaux et culturels qui empêchent les femmes de réaliser leur plein potentiel, et d'aider les hommes et les femmes à modérer ensemble une nouvelle société.

Le projet vise à assurer l'engagement d'un milliard d'hommes de soutenir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, à commencer par un message positif simple pour une implication plus profonde à travers l'adoption des mesures spécifiques qui contribuent au changement social.