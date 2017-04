Angola: Un atelier sur l'évaluation des capacités nationales/VIH/SIDA à Luanda

Luanda — Un atelier sur l'évaluation des capacités nationales pour la gestion des subventions du Fonds mondial aura lieu jeudi, à Luanda, sous l'égide du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) en partenariat Institut national de lutte contre SIDA (INLS).

Dans une note de presse parvenue mercredi à l'Angop, le PNUD souligne que l'atelier était une étape importante dans la préparation du plan de développement des capacités nationales, y compris de l'INLS dans le cadre de la gestion des subventions du Fonds Global.

La note explique qu'en 2016, le Fonds Global de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme avait mis à la disposition 30 millions de dollars pour le projet "Renforcement de la réponse nationale au VIH/SIDA", à travers le PNUD en Angola.

L'atelier vise à évaluer les défis, les risques et les opportunités pour la mise en œuvre des programmes et subventions du Fonds Global en Angola, analyser et identifier ensemble les priorités pour l'exécution efficace des programmes et l'atteinte des résultats convenus et définir ensemble les priorités et les activités pour un Plan de développement des capacités qui permettra de répondre aux défis identifiés, d'atténuer les risques et d'obtenir l'impact souhaité.

Pour atteindre cet objectif, le PNUD, INLS et les ONG partenaires du Projet ont comme objectifs principaux jusqu'en 2018, tester 4,5 millions personnes vivant avec le VIH, former 11.500 enfants, adolescents et jeunes de 10 à 24 ans et hors du système scolaire, dans les compétences de vie par rapport au VIH / SIDA.

Un des principaux objectifs est d'aider le Gouvernement angolais, par le ministère de la Santé, et en particulier de l'INLS et des partenaires de la société civile, afin de maintenir la prévalence du VIH inférieur à trois pour cent des 15 à 49 ans.

L'atelier sera animé par Iolanda Fortes, une consultante de 15 ans d'expérience dans la mise en œuvre du rôle de récepteur principal du Fonds Global dans divers pays tels que le Liberia, le Zimbabwe, la Mauritanie, le Niger, la République démocratique du Congo, la Guinée-Bissau et Sao Tomé-et-Principe.

L'événement comptera sur la participation de la directrice générale de l'INLS, Lucia Furtado, le directeur national du PNUD en Angola, Henrik Fredborg Larsen, le directeur national de la santé publique, António Oliveira, la coordinatrice du Fonds du Projet PNUD/Fonds Global, Mamisoa Ranger, ainsi que des représentants des agences multilatérales et bilatérales de développement, des organisations de la société civile (OSC), entre autres invités.