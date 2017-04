Angola: Le PR légifère sur les sociétés de gestion d'actifs

Toujours durant la 5e session plénière de l'Assemblée nationale, il a été approuvé le remplacement de membres nommés par le MPLA, l'UNITA, PRS et la coalition CASA-CE dans les commissions électorales provinciales et municipales.

En guise d'explication de vote, lue la députée Miraldina Jamba, l'UNITA indiqué que le pays ne dispose pas de conditions pour la création de telles sociétés dans un contexte économique marqué par la faillite des entreprises publiques et privées et par conséquent une augmentation du chômage.

Luanda — L'Assemblée nationale a autorisé le Président de la République (PR), en qualité du titulaire du Pouvoir Exécutif, à légiférer sur les sociétés de gestion d'actifs, lors d'un vote qui s'est conclu par 138 voix pour, 19 contre et six abstentions.

