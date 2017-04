Angola: L'Etat considère l'égalité des sexes comme un axe de développement

Luanda — L'État angolais considère l'égalité des sexes comme l'une des pierres angulaires du développement, a déclaré mercredi, à Luanda, le président de l'Assemblée nationale, Fernando da Piedade Dias dos Santos.

Intervenant lors de la cérémonie d'adhésion de l'Assemblée nationale à la campagne mondiale de solidarité pour l'égalité des genres dénommée « He For She », le président du parlement que l'Etat angolais déployait des efforts pour assurer la protection des droits des femmes, la promotion de l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, ayant approuvé la législation et l'adoption de programmes à cette fin.

Cependant, il a reconnu qu'il y avait encore beaucoup à faire quant aux objectifs du développement durable et a souligné que le défi d'assurer l'égalité dépendait aussi de chaque homme et de chaque femme.

De ce fait, le président du Parlement a encouragé les femmes angolaises d'approfondir leurs connaissances, d'exercer activement leurs droits et de continuer la lutte pour l'égalité et l'équité entre les sexes.

Fernando da Piedade Dias dos Santos a déclaré que les femmes angolaises, qui représentent plus de la moitié de la population, étaient engagées dans la défense des intérêts des enfants et des femmes dans la promotion de l'égalité des droits, la consolidation de la paix et du progrès et de la démocratie participative.

Il a souligné que la présence des femmes dans les postes de prise de décision et de pouvoir à tous les niveaux était le résultat d'une trajectoire reconnue depuis les premiers jours de la lutte pour la liberté du peuple angolais, aux côtés des hommes.