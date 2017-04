Ile Maurice: Nouvelle manifestation des Chagossiens dans les rues de Port-Louis

«On ne refuse pas de se rendre aux Chagos. On refuse d'y aller en tant que visiteurs !» C'est ce que… Plus »

Présent dans tous les combats des exilés des Chagos, le parti de gauche Lalit s'adresse lui au gouvernement mauricien, qui revendique sa souveraineté sur le territoire chagossien. « Nous pensons qu'il est temps d'aller de l'avant sur la question de souveraineté et de porter le dossier devant la Cour Internationale de La Haye », estime Alain Avi, membre de Lalit. D'autres voix souhaitent une action plus visible sur ce dossier. Une action comme « un Bateau pour les Chagos ».

Parmi les manifestants, une voix régionale, Ary Yee Chong Tchi Kan, du Parti communiste réunionnais. Il appelle Londres à mettre fin à la souffrance des Chagossiens. « Nous avons fait voter une motion demandant au gouvernement britannique d'arrêter la destruction du peuple chagossien. Les Chagossiens demandent la Grande Bretagne d'arrêter les intimidations, les manœuvres de division et de régler ce problème au fond et rapidement. »

