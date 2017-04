Gabon: Jean Ping - "Bongo veut gagner du temps"

Vous savez, quand un peuple ne veut plus de vous, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais il finira toujours par arriver à ses fins. Un vaincu ne peut pas s'autoproclamer vainqueur et organiser un dialogue. Ils veulent gagner du temps, faire en sorte que le président qui a perdu les élections reste en place"

"Les amis politiques, y'en a qui sont là que pour aller à la soupe. Non. Je crois qu'il n'y a pas de dialogue possible si vous ne voulez pas respecté la vérité des urnes.

"Nous attendons la reforme des institutions, la consolidation de l'Etat de droit. Nous attendons les reformes électorales, la modernisation de la vie publique, notamment au niveau de la société civile et de la communication. Nous en attendons la consolidation de la paix et le retour à la sérénité."

