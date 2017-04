Tchad: Pression sur les libertés publiques

Dobian Assingar déplore, en outre, que ces acteurs de la société civile n'aient pas encore été déférés devant la justice, alors que certains sont détenus depuis plus d'une semaine. De son côté, le ministre de la justice et des droits de l'homme affirme n'avoir pas été au courant de ces enlèvements.

L'étau s'est resserré autour des défenseurs des droits de l'homme. Et on a l'impression que le Tchad a reculé de plus de vingt cinq ans, de trente ans.... comme au temps de Hissène Habré, ou la DDS sévissait sans que personne ne puisse parler ».

Après Nadjo Kaina du mouvement citoyen "Iyina", enlevé le 6 avril au lendemain de la mobilisation contre la mauvaise gouvernance dans le pays, trois autres activistes dont Bertrand Sollo du mouvement "Tournons la page" et Dingamnayel Nelly Versinis, du "mouvement contre la vie chère" ont été interpellés et détenus dans des endroits tenus secrets. Selon Dobian Assingar, il s'agit d'une descente aux enfers: «C'est une avalanche qui ne finit pas.

