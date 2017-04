Ethiopie: Un rapport dresse le bilan des violences en pays Oromo et Amhara

Et dans ce texte-là, il est clair que la Commission n'a presque interrogé que des responsables locaux, des officiers des forces de l'ordre et des chefs traditionnels. Et on ne sait pas s'ils ont interrogé des victimes des exactions de la police. »

Fait rare en Ethiopie, il a reconnu que, outre le fait que certains manifestants étaient armés, c'est la « négligence » des forces de sécurité et des abus individuels qui sont en partie responsables des morts, mais aussi la mauvaise gouvernance et l'absence de réponse aux revendications populaires. Ce rapport n'a pas tardé à faire réagir les observateurs de la situation éthiopienne.

En Ethiopie, la Commission des droits de l'homme a rendu son rapport sur les manifestations violentes qui ont marqué les années 2015 et 2016, en pays Oromo et Amhara.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

