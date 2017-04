Plus d'une centaine de migrants burkinabè ont regagné leur pays après avoir vécu dans des… Plus »

En second lieu, il appelé à mettre immédiatement un terme à la violence, y compris dans le sud du pays, ainsi qu'à établir un dispositif sécuritaire unifié et des mesures de confiance. De ce point de vue, a-t-il estimé, le Comité chargé de superviser le cessez-le-feu à Tripoli est un excellent point de départ.

Le Représentant spécial a par conséquent estimé que le moment était venu de retourner à la table des négociations et de « retrouver l'esprit de Skhirat ». Pour cela, a-t-il dit, le pays a besoin d'un soutien international sans faille, et pas uniquement sur le plan institutionnel. Il a ainsi défendu la création de partenariats avec la société libyenne.

L'envoyé de l'ONU en Libye a notamment pointé du doigt la criminalité rampante, qui demeure monnaie courante dans tout le pays, la division des institutions et l'absence de garantie des services publics pour la population. Le produit intérieur brut (PIB) du pays, a-t-il ajouté, n'a cessé de diminuer depuis 2012, sans parler de la persistance de l'économie parallèle et des activités illégales.

Le Représentant spécial a par ailleurs affirmé qu'il existait de nombreux signes positifs concernant l'évolution de la situation dans le pays, notamment les avancées récentes dans la lutte contre le terrorisme et l'amélioration de la situation sécuritaire à Tripoli. Sur le plan économique, les salaires libyens sont à la hausse et la production de pétrole a augmenté, a-t-il salué, faisant état des progrès réalisés par la société pétrolière nationale.

M. Kobler a indiqué que la majorité des Libyens et de la communauté internationale continuaient d'appuyer cet accord politique. Certes, a-t-il dit, l'Accord n'est pas parfait et peut être amendé, « mais il n'y a pas de plan B et nous n'avons pas non plus besoin d'un plan B ».

