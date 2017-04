Congo-Kinshasa: Le nouveau chef des Kamuina Nsapu arrive au Kasaï confiant

Le nouveau chef coutumier Kamuina Nsapu est arrivé au Kasaï, en République démocratique du Congo, à la suite du chef qui s'était révolté contre les autorités. Le conflit a commencé il y a neuf mois et a pris beaucoup d'ampleur. Cinq provinces sont désormais touchées par les violences et on compte plus de 500 morts et 600 000 déplacés. Jacques Kabeya wa Ntumba sera officiellement intronisé dans quelques jours. Portrait.

Une nouvelle mission pour un homme qui s'était plutôt concentré sur ses affaires jusqu'à présent. Jacques Kabeya wa Ntumba gère le patrimoine légué par son père, plusieurs entreprises immobilières au Togo, en Côte d'Ivoire et dans la capitale congolaise. Kinshasa où il est né, où il a grandi, à l'exception de ses années d'études en Belgique et où il vit aujourd'hui avec son épouse et leurs quatre enfants.

Mais Jacques Kabeya wa Ntumba n'a jamais oublié le Kasaï. On l'a vu régulièrement dans la région, notamment ces derniers temps. Il est venu consulter la famille pour réfléchir aux moyens d'apaiser la crise.

Cet attachement au Kasaï lui permet de bénéficier d'une bonne réputation et l'aidera peut-être à faire entendre son message. Jacques Kabeya wa Ntumba souhaite convaincre tous les miliciens de déposer les armes. Il sait que la tâche ne sera pas facile, mais il se dit confiant. Maintenant que les autorités congolaises reconnaissent le statut du chef coutumier, il n'y a pas de raison d'entretenir le conflit.

Toute la famille insiste sur ce point : Kamuina Nsapu n'est pas une franchise, c'est le nom d'une communauté et il n'est plus question de l'utiliser pour justifier des attaques.