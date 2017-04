Algérie: La campagne électorale se déroule de "manière satisfaisante"

Il a précisé que la loi autorise les coordinateurs de la HIISE, à travers les wilayas et les circonscriptions électorales, à désigner des huissiers de justice et des notaires pour les assister dans le déroulement du processus électoral.

Au siège de la permanence de la HIISE, M. Derbal a eu à suivre un exposé sur les missions des membres locaux de la HIISE et des statistiques sur le corps électoral de la wilaya de Batna, ainsi que sur les préparatifs en terme de moyens matériels et humains en prévision des prochaines législatives dans la wilaya avant de visiter, dans les allées Benboulaid, au centre-ville, les espaces réservés à l'affichage attribués aux partis politiques en lice.

S'agissant des personnes radiées des listes électorales, M.Derbal a fait remarquer que leur nombre n'était plus de 700 000, mais qu'en réalité avec la révision ordinaire et exceptionnelle des listes, ce nombre est passé à 1 million de citoyens radiés des listes.

Il a estimé que l'assistance apportée à cette instance par l'Administration en vue d'un bon déroulement de sa mission, a été "plus qu'appréciable" d'autant que l'objectif de tout le monde, y compris les partis et les médias, c'est d'oeuvrer à organiser des élections "propres et transparentes".

Il a néanmoins adressé un appel "fraternel" de la HIISE à tous les partis en lice pour les élections et les têtes de listes indépendantes quant à "l'importance de respecter la loi en matière d'affichage dans les endroits qui leurs sont consacrés", considérant que "l'irrespect de la loi" renvoie, selon lui, une "très mauvaise image" aux citoyens et aux électeurs.

Il a dit avoir relevé à Batna et dans d'autres wilayas la "disponibilité des moyens s'agissant des espaces pour l'affichage ou le passage dans les médias accordés aux concernés par l'opération électorale et également s'agissant des facilités accordées à la HIISE".

