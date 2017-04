Congo-Kinshasa: Les conditions d'importation des véhicules allégées

Par ailleurs, le Premier ministre Badibanga insiste également sur l'état technique satisfaisant, des véhicules à importer. A l'en croire, les véhicules importés doivent également présenter « un état technique satisfaisant, attesté par un centre de contrôle du pays de provenance, préalablement agréé par le ministère de Transports et voies de communication et des Finances de la RDC ». Il est rappelé qu'en 2012, l'ancien Premier ministre Matata Ponyo avait décidé d'interdire l'importation des véhicules mis en circulation avant une période de 10 ans. Il a justifié cette mesure, notamment par la volonté de lutter contre la pollution et les accidents.

Cette décision du Premier ministre sortant, Samy Badibanga, contresigné par les ministres des Transports, José Makila, des Finances, Henri Yav, et du Commerce extérieur, Aimé Boji Sangara, est parmi les dernières prises par le gouvernement qui assure les affaires courantes, en attendant la publication du gouvernement Tshibala et sa prise de fonction.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.