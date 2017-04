Centrafrique: Processus de DDR - L'échec n'est pas permis

A cet effort national pour soigner le mal centrafricain, il ne faut pas oublier d'associer tous les pays voisins. Le Tchad par exemple, qui a toujours fait et défait les différents régimes qui se sont succédé à la tête de la RCA, peut et doit peser de tout son poids pour donner une chance à la paix dans ce pays. Il doit d'autant plus le faire qu'au cas où la RCA rechuterait dans ses travers, la probabilité que cela débouche sur un génocide est très forte. Toutes les bonnes volontés qui peuvent aider à la paix dans ce pays sont prévenues.

Cette posture a fortement desservi le pays. Le sentiment d'appartenir à une même communauté de destins a, de ce fait, pris un énorme coup si bien qu'aujourd'hui, c'est d'abord l'appartenance à une tribu ou encore à une religion qui est exaltée. De ce point de vue, le désarmement seul, au sens propre du terme, ne suffit pas pour recoudre le tissu social. Il faut en plus le désarmement moral. Le premier est plus facile à réaliser que le deuxième.

La troisième et dernière considération qui peut conduire à être sceptique quant à la mise en œuvre réussie du processus de DDR, est liée à l'ampleur de la fracture que connaît le pays depuis que les hommes politiques, en panne visiblement de vision pour tirer la RCA vers le haut, ont choisi, en toute conscience, d'instrumentaliser l'ethnie et la religion pour parvenir à leurs fins.

Premièrement, l'on peut noter une prolifération exponentielle des groupes armés. 14 est leur nombre. Et ils totalisent 5000 ex-combattants. A l'analyse, l'on peut avoir l'impression que cette inflation des chiffres cache mal l'envie des uns et des autres de profiter de la manne de la Banque mondiale.

Et pour cause. Des ilots de violence entretenus par des groupes armés, qui rechignent à intégrer la République, subsistent encore. C'est dans ce contexte que la RCA, avec l'aide de ses partenaires, redémarre aujourd'hui 20 avril le programme DDR (désarmement, démobilisation, réinsertion).

Depuis la chute de François Bozizé, la RCA a été livrée aux humeurs des groupes armés. Les plus emblématiques d'entre eux sont les célèbres anti-balaka qui entretiennent des accointances avec le président déchu et la SELEKA de Michel Djotodia. Avec l'élection de Faustin Archange Touadéra à la tête du pays, les choses se sont quelque peu apaisées, mais force est de reconnaître que le chemin de la normalisation totale du pays est encore long.

