Gabon: Dialogue politique gabonais - Gare à l' « enfarinage » !

Vu les circonstances dans lesquelles se déroulent ces pourparlers, avec un pouvoir discrédité et dos au mur, l'occasion est belle pour l'opposition d'arracher des concessions de taille qui pourraient contribuer à « l'apaisement et à la réconciliation ».

Et c'est cette étape cruciale qui s'est ouverte hier au stade de l'amitié à Libreville en présence du Premier ministre, Emmanuel Issoze-Ngondet. Mais en l'absence du principal opposant concerné, Jean Ping, qui n'a toujours pas digéré le hold-up électoral dont il a été victime et qui continue de se considérer comme le vainqueur légitime de la présidentielle d'août 2016.

Mais il reste aux hommes politiques à approfondir les sillons tracés par les représentants de la société civile. Car plus que les autres acteurs du dialogue national, ce sont eux qui sont les plus concernés.

Révision de la composition et du fonctionnement de la cour constitutionnelle et de la Commission électorale, toujours suspectées d'être au service du pouvoir ;

Et contrairement aux premières appréhensions de départ, cette mise en jambe citoyenne aura abouti à des conclusions les unes aussi hardies que les autres et qui pourraient hâter l'aggiornamento d'un système politique corseté depuis des décennies par la famille Bongo.

Une occasion que le millier de participants a saisie pour défricher, deux bonnes semaines durant, le vaste champ des indispensables réformes et politiques et institutionnelles dont le Gabon a besoin non seulement pour sortir de l'impasse politique mais surtout pour se libérer de son archaïsme politique.

