Afrique: Zaire - Mbanza Kongo tend vers le tourisme culturel en Afrique

La Journée internationale des monuments et sites, instituée le 18 avril 1982 par le Conseil international des monuments et sites (Icom) et approuvé par l'UNESCO, l'année suivante, vise à sensibiliser les Etats membres à diversifier, protéger et conserver leur patrimoine culturel.

Le responsable a souligné l'insuffisance de la chaîne d'hôtels et de restauration de la ville comme élément dissuasif de l'arrivée d'un plus grand de touristes, appelant à cet effet des potentiels investisseurs de la branche d'appliquer leur capital sur ce marché prometteur.

Il a considérée comme encourageante la statistique, ayant estimé à 40 pour cent le nombre d'étrangers qui ont visité le musée qui dépeint les us et coutumes du peuple de l'ancien royaume de Kongo, ainsi qu'expose des objects personnels de ses souverains.

Luntandila Lunguana a fait cette déclaration quand il abordait le thème « Patrimoine et tourisme durable, cas du centre historique de Mbanza Kongo » dans un séminaire allusif au 18 avril, Journée internationale des monuments et sites.

L'expert de la Direction provinciale de la Culture de Zaire a justifié sa déclaration par le fait que Mbanza Kongo a un patrimoine historique et culturel exceptionnel et extraordinaire, qui devrait éventuellement être classé comme patrimoine mondial par l'UNESCO.

Mbanza Kongo — Le responsable chargé patrimoine culturel et historique de la Direction de la culture dans la province de Zaire, Luntandila Lunguana, a déclaré mercredi, à Mbanza Kongo, que le centre historique de cette ville pourrait figurer, dans les prochains jours, sur la liste des sites les plus visités d'Afrique.

