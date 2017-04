Maroc: Message de condoléances et de compassion de SM le Roi au Serviteur des Lieux Saints suite au crash d'un hélicoptère saoudien dans le gouvernorat yéménite de Marib

Rabat — SM le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion au Serviteur des Lieux Saints, le Roi Salmane Ibn Abdelaziz Al-Saoud, suite au crash d'un hélicoptère saoudien dans le gouvernorat yéménite de Marib, faisant plusieurs morts parmi les éléments des forces armées de l'Arabie Saoudite qui accomplissaient leur devoir de défense de la souveraineté et de l'intégrité du Yémen frère.

Dans ce message, SM le Roi exprime, en Son nom propre et au nom du peuple marocain, au Souverain saoudite et à travers lui aux familles éplorées des victimes et au peuple saoudien frère, Ses vives condoléances et Ses sincères sentiments de solidarité et de compassion, implorant le Tout-Puissant d'entourer de Sa sainte miséricorde les vaillants martyrs et d'accorder patience et réconfort à leurs proches.

SM le Roi réitère également "le soutien total du Royaume et son engagement permanent et inconditionnel en faveur de la solidarité arabe pour défendre la souveraineté et la stabilité du Yémen et mettre fin à sa souffrance".

Le Souverain prie le Très-Haut de préserver de tout malheur le Roi Salmane Ibn Abdelaziz Al-Saoud, son illustre famille royale ainsi que le peuple saoudien frère, de perpétuer sur lui les bienfaits de la santé et de lui accorder longue vie.