Maroc: SM le Roi donne Son agrément à quatre nouvelles nominations à l'Académie Hassan II des sciences et techniques

Rabat — SM le Roi Mohammed VI a bien voulu donner Son agrément à quatre nouvelles nominations à l'Académie Hassan II des sciences et techniques, a annoncé mercredi cette Institution scientifique.

Il s'agit d'un membre associé, le Pr Alan Jay Heeger, d'un membre résident, le Pr Abdeljabbar El Manira, et de deux membres correspondants, les professeurs Abdeslem El Khamlichi et Ali Benomar, a précisé l'Académie Hassan II des sciences et techniques dans un communiqué.

Le Pr Jay Heeger, de nationalité américaine, a obtenu le Prix Nobel de chimie en 2000. Physicien, chimiste, ingénieur, il a enseigné à l'université de Pennsylvanie puis à l'université de Californie à Santa Barbara.

Le Pr El Manira est membre correspondant de l'Académie Hassan II des sciences et techniques depuis 2013 et est également membre de l'Académie royale des sciences de Suède. Il est notamment membre du comité de rédaction de six prestigieuses revues scientifiques et assure l'expertise de 14 autres dont Nature, Science, Nature Euroscience.

Le Pr El Khamlichi, enseignant chercheur en neurochirurgie, préside la Fondation Hassan II pour la prévention et la lutte contre les maladies du système nerveux et dirige le Centre de référence international à Rabat pour la formation des neurochirurgiens africains.

Quant au Pr Benomar, il est enseignant chercheur en neurochirurgie à la faculté de Médecine et pharmacie de Rabat. La qualité de ses travaux scientifiques lui a valu d'être désigné membre de l'Américain Association for the avancement of science et membre du comité de formation continue de la Fédération mondiale de neurologie.

L'Académie Hassan II des sciences et techniques compte 60 membres dont 30 citoyens marocains, qualifiés de membres résidents, 30 personnalités étrangères qui ont la qualité de membres associés et trente membres correspondants, choisis parmi les personnalités scientifiques et les représentants des secteurs économiques, nommés pour un mandat de quatre ans renouvelable une fois.