Afrique: Inauguration à Rabat du siège de la Confédération africaine de sauvetage aquatique

Ce stage a été sanctionné par un examen écrit et pratique et par la remise des diplômes d'instructeurs internationaux de sauvetage de la Fédération Internationale de Sauvetage aquatique.

Consciente de la situation alarmante de la noyade au Maroc et en Afrique et la qualification si précieuse des sauveteurs aux plages, aux piscines et dans tout autre lieu où nos citoyens sont confrontés à la mort à cause de la noyade, la FRMPAS a opté pour accueillir ce stage de formation qui participera sans doute d'abord à sauver des vies et aussi à créer de milliers de postes d'emploi.

La Confédération africaine de sauvetage aquatique, qui garantit le développement des activités sportives et de prévention de la noyade, siège désormais au complexe Prince Moulay Abdellah à Rabat, indique, mardi, la Fédération Royale marocaine de plongée et des activités subaquatiques (FRMPAS).

Copyright © 2017 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.