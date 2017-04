Il a affirmé que 40 jours constituent un délai suffisant pour ouvrir le débat au sein du parti en vue de préparer le Congrès national qui se tiendra les 19-20-21 mai 2017, soulignant que plus 20 rencontres ont été organisées dans plusieurs villes pour débattre des documents qui seront soumis aux congressistes et que d'autres rencontres à ce sujet sont prévues au cours des jours prochains.

Driss Lachguar a, par ailleurs, affirmé qu' « il faut distinguer entre le parti classé à la 1ère place et celui qui dispose de la majorité. Saad Eddine El Othmani était conscient de cette réalité lorsqu'il avait été chargé par S.M le Roi de former le gouvernement. C'est pour cela qu'il a tenu à ce que son parti dispose d'une majorité ».

Au Danemark, un parti, qui a été classé 5ème aux élections, préside le Parlement et dans d'autres pays, des partis classés à la 5 et la 6ème places dirigent le gouvernement ».

Face à l'évolution de la situation internationale et régionale au cours des cinq dernières années, notre parti a décidé de participer à la gestion de la chose publique et j'ai été chargé d'engager les consultations » à ce propos.

