Cameroun: Coopération UNESCO-Cameroun - L'au revoir de Félix Loïteohin YE au Mincom

Le directeur du Bureau régional de l'Unesco a été reçu en audience hier au ministère de la Communication par le ministre Issa Tchiroma Bakary

Après 40 mois de travail au Cameroun, le directeur du Bureau régional multisectoriel de l'Organisation des Nations-Unies pour la culture, la science, et la santé (UNESCO) à Yaoundé (Cameroun) et Représentant de l'UNESCO en Angola, au Cameroun, en Guinée Equatoriale, en République Centrafricaine, à Sao Tomé et Principé et au Tchad, Félix Loïteohin YE arrive en fin de séjour dans quelques jours.

Avant son départ, le diplomate onusien est allé dire au revoir au ministre de la Communication, Issa Tchiroma Bakary, hier à Yaoundé. Au cours de cette audience, les deux hommes ont revisité la coopération entre l'institution Onusienne spécialisée dans l'éducation et le Cameroun. Notamment l'aspect qui concerne l'éducation de masse à travers les médias. En effet, l'UNESCO, comme on le sait a accompagné le gouvernement camerounais dans la mise sur pied et le fonctionnement des radios communautaires. Ces outils spécialisés dans la promotion du développement local, la sensibilisation sur certains fléaux, la promotion de la paix et du vivre ensemble.

Pour le Mincom, l'UNESCO est un partenaire majeur du gouvernement dans la facilitation des échanges entre les populations camerounaises. Félix Loïteohin YE s'est félicité de la mise en œuvre des programmes du gouvernement financés par son institution. « C'est un bel exemple dont nous faisons l'apologie dans tout le continent », a-t-il conclu. La preuve la campagne des jeux pour la paix dont l'UNESCO en est le parrain sera proposée dans d'autres pays.