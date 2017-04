Cameroun: Musique classique - Les enfants donnent le « la »

La 22e édition de la soirée des lauréats de l'Association pour la gestion de l'univers et des intérêts de ce style musical s'est tenue le 8 avril dernier à Yaoundé

Des robes décorées de dentelle. De petites boucles d'oreilles. Des costumes sur mesure et de belles paires de chaussure. Les enfants ont arboré des tenues qui rassurent pour des prestations qui assurent. Des jeunes, âgés entre 3 et 16 ans, ont mobilisé l'attention du public le 8 avril dernier. Plein d'enthousiasme, ils ont brillé lors de la soirée des lauréats organisée par l'Association pour la gestion de l'univers et des intérêts de la musique classique (AGUIMUCLA), à l'Institut français du Cameroun (IFC) à Yaoundé. Cet espace culturel abritait pour l'occasion un concert de musique classique. Un concert atypique, quand on sait que ces mômes ont joué des partitions de grands compositeurs.

De Bach à Chopin en passant par Mozart, ils ont fait montre d'un grand art. Au piano comme à la flute, leur talent n'a souffert d'aucune dispute. Un sang froid déconcertant, un doigté impressionnant : ces enfants ont transcendé leurs limites. Alors lorsqu'ils laissaient échapper les notes de leurs instruments, il y avait de quoi émerveiller leurs parents. Avec une moyenne générale de 14/20, ils ont reçu des parchemins et des trophées illustrant des pianos, des guitares et des notes de musique taillés dans du bois. Pour le président du jury Stéphane Leclerc, directeur de l'Institut français, le niveau est intéressant et révèle un certain potentiel. Ce qui explique certainement cette dizaine de mentions avec félicitations du jury.

Pour Adolphe Lorcin Maloh, président de l'Aguimucla, l'on gagnerait à s'intéresser à cet art : « La musique classique développe l'intelligence. Elle incite l'enfant à se surpasser. De plus, elle stimule la mémoire procédurale indispensable par exemple pour les matières scientifiques ». La 23e édition est déjà ouverte et tout candidat de trois à 60 ans peut y adhérer à travers le site aguimucla.org, afin de bénéficier d'un art qui sous des airs sereins, peut vous plonger au centre du développement humain.