Congo-Kinshasa: Couple belgo-congolais - De nouvelles règles de cohabitation s'imposent !

Je reprendrais sans hésiter le twitt publié, le lundi 18 avril 2017, par l'ancien Ministre André FLAHAUT : « en tant qu'homme politique, j'ai toujours plaidé pour un partenariat intelligent entre l'Afrique et l'Union Européenne et ce, sur le long terme ».

Aujourd'hui encore, Bruxelles a l'outrecuidance de vouloir montrer à la face du monde et notamment, de l'Europe, qu'elle demeure le maître de la RDC. Si à Bruxelles, l'on a oublié le discours de Patrice-Emery Lumumba du 30 juin 1960, à Kinshasa, on en fait, au contraire, le noyau central de la doctrine de notre souveraineté.

Pendant de nombreuses années et notamment, sous Mobutu, les rapports entre la Belgique officielle et le pouvoir de la RDC ont évolué en dents de scie. Bruxelles a souvent feint d'ignorer que son poids dans le concert des Nations Européennes doit beaucoup à la qualité de ses relations avec Kinshasa.

Alors que la Grande Bretagne et la France qui détenaient, selon le même système colonial, des territoires géographiquement proches, formaient aux sciences, à la technique et à la gestion ceux que l'on appelait à l'époque « les indigènes »; Bruxelles, s'imaginant pouvoir rester éternellement en Afrique, s'est évertuée à maintenir les Congolais dans l'ignorance.

