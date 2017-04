Guinée: Koubia - Un cas de charbon bactérien fait un mort

Le docteur Diallo a aussi précisé que l' expertise de son service a été sollicitée pour la sécurisation de la dépouille mortelle de la victime aux fins d'inhumation à Koubia qui est considérée comme une zone rouge et ce en respect d'un principe de l'OMS qui veut que médecins humains et vétérinaires se donnent les mains pour aider à lutter contre la maladie.

Il y a trois ans on fait une émission radio sur ça, cette maladie est causée par l'entraxe ,c'est une maladie infectieuse, contagieuse et inoculable qui affecte hommes et animaux.

« effectivement il y a une victime venue de Koubia ,elle est morte ... ... La victime a développé la maladie et a été conduite à l'hôpital régional de Labé et est malheureusement morte.

Copyright © 2017 Aminata.com. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.