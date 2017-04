A propos de la sortie officielle de son nouvel Album intitulé « DIFANGNIYA » les responsables du comité d'organisation de la dédicace de l'album étaient devant la presse ce mari, 18 Avril 2017.

L'artiste Mamady Kamisco dit "AZAYA" de la musique Populaire de Guinée, revient en force avec son deuxième Album intitulé « DIFANGNIYA », ses chansons qui prônent les mots d'amours, les faits sociaux qui renforcent d'avantage l'unité entre les pays.

Dans son intervention, Kadiatou Kaba, responsable de la communication de la structure Musik sans Frontière, a indiqué : « l'Album DIFANGNIYA", qui signifie syntaxiquement "belle vie" (de la langue Soussou à la française), est un appel lancé de façon paraphrasées, à

ceux qui pensent que le succès du messie est un fait du hasard qui finira par sombrer dans l'atmosphère. Donc, ce nouvel produit de 16 titres audio et 12 titres video, plusieurs thèmes axés notamment sur l'amour et les faits sociaux, définissent correctement le professionnalisme musical de cet artiste qui, à ce jour, fait la fierté du genre manding en Guinée et dans la sous-région », a-telle expliqué.

Et de renchérir : « ce présent Album se présentant comme un produit qui marquera un tournant décisif dans la carrière d'Azaya, se veut aussi d'être classé parmi les œuvres éponymes dans l'ordre des productions phonographiques de la nouvelle génération des talents artistiques guinéens.

C'est dire en un mot que sa conception présente de très grands enjeux qui devront s'ouvrir à de nombreuses filières en termes de centre d'intérêt... .

Le morceau DIFANGNIYA a été le premier extrait dudit album et a été chaleureusement accueilli par le public guinéen d'où le nom de l'album DIFANGNIYA , à l'heure actuelle ce morceau est a plus d'un million de vue sur You Tube un record inimaginable en si peu de temps »,a -telle souligné.

Pour mettre un terme à ses propos, la responsable de communication de la structure Musik Sans Frontière a rappelé qu'à l'occasion de l'événement culturel mondial "Conakry Capital mondiale du livre en Avril 2017, de par sa crédibilité, sa popularité mais aussi de sa connaissance élargie sur la culture guinéenne, l'artiste Azaya a été nommé Ambassadeur de ce grand événement le samedi 15 Avril 2017.

Par ailleurs, l'artiste Azaya dira : « Comme vous le savez bien, la musique guinéenne à de sérieux problèmes, parce qu'on est pas du tout accompagner quand il s'agit de nous les artistes locaux.

Nous évoluons sans Sponsors, mais par la grâce de Dieu et à travers nos petites relations nous parvenons toujours à surmonter les difficultés auxquelles nous sommes confrontées.» a fait savoir l'artiste.