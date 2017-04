Sénégal: L'autosuffisance en riz pourrait diminuer de 5 % la balance commerciale

Intervenant au cours de la rencontre dont l'objectif général est de contribuer à l'amélioration des différentes stratégies mises en place pour la commercialisation du riz paddy et du riz blanc, le directeur de l'Agence de régulation des marchés, Amadou Abdou Sy souligne qu"'il faut moderniser les rizeries artisanales et augmenter les plateaux techniques des petites rizeries industrielles".

Il a relevé que "les acteurs du riz local ont développé des capacités d'adaptation en développant le riz brisé et le riz entier". Il a de plus rappelé que "le gouvernement a mis en place des mesures d'accompagnement, à travers une plateforme de commercialisation". Celle-ci a été mise en place pour "faciliter l'intégration dans les circuits de la commercialisation du riz", a-t-il précisé.

Il présidait un atelier sur l'évaluation de la commercialisation du riz local par le système de régulation des importations, l'état des lieux et les perspectives, organisé par le ministère du Commerce, l'Agence de régulation des marchés (ARM) et Veco- Wa, une organisation qui appuie notamment les agriculteurs familiaux.

