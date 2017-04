Sénégal: La journée internationale des filles dans les TIC célébrée cette année dans les régions

Dakar — La 6-e édition de la journée internationale des filles et femmes dans les technologies de l'information et de communication (Jiftic) sera célébrée cette année dans toutes les régions en collaboration avec les 40 espaces numériques ouverts du pays, a appris l'APS, mercredi.

"La particularité de cette édition de la Jiftic organisée depuis 2012 par le ministère des Postes et des Télécommunications est qu'elle sera célébrée le 27 avril dans les 14 régions du pays en collaboration avec les 40 espaces numériques ouverts" a indiqué, mercredi, la responsable de la Cellule genre du ministère, Bitilokho Ndiaye.

Elle s'exprimait lors d'un point de presse en prélude du lancement de cette 6ème édition axée sur le thème : "Agir et penser Tic pour un épanouissement personnel et professionnel".

L'autre particularité de cette présente édition, c'est aussi le lancement du "hackaton Jiggen ci Tic" sous le thème : "Sénégal numérique 2025" a-t-elle ajouté.

Le "hackton Jiggen ci Tic" est destiné à montrer la capacité des filles et des femmes à concevoir des projets innovants visant à diffuser le numérique dans les secteurs économiques prioritaires, a soutenu Mme Ndiaye.

Il est prévu, lors de cette journée qui sera lancée par le ministre Yaya Abdou Kane, divers activités dont des portes ouvertes, des caravanes Jiggen ci Tic, des panels sur les Tic, des formations et des émissions radio et télé, a informé la responsable de la Cellule genre du ministère des Postes et Télécommunications.

Des manifestations se dérouleront également sur tout le territoire national notamment en milieu rural, a dit Mme Ndiaye.

Par ailleurs, a-t-elle expliqué, "le programme d'accélération de la trentaine de start-up féminines créées aux précédentes éditions sera lancé à partir de ce 20 avril".

"Nous avons pris les dispositions nécessaires comme lors des éditions précédentes, pour que cette présente édition soit une réussite. La Sonatel ne ménagera aucun effort pour que la mission qui est assignée au ministre, dans son volet genre et Tic, soit au bénéfice de toutes les filles et femmes du pays" a dit Abdou Karim Mbengue, directeur de la Communication institutionnelle et des Relations extérieures de la Sonatel.

La Jiftic est célébrée au Sénégal au lendemain de la conférence des plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Uit) de Guadalajara, au Mexique, en octobre 2010 suivie de l'adoption de la résolution 70.