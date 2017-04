Sénégal: Statistiques 2016 de la gendarmerie - Délinquance en baisse et hausse des accidents

Dakar — La gendarmerie nationale a fait état, mercredi, d'une baisse de la délinquance avec des tendances criminelles qui passent de 121 crimes et 7643 délits en 2015 à 76 crimes et 6007 délits l'année dernière, a appris l'APS, mercredi.

Par conséquent, 45 crimes de moins et une baisse de 21, 4% des délits ont été enregistrés, avec un taux d'élucidation de 93% à 95% a soutenu le colonel adjoint emploi opération de la gendarmerie, Alioune Guèye.

Le colonel Guèye a partagé ces statistiques relatives aux interventions de la gendarmerie nationale au cours de l'année 2016 lors d'un petit déjeuner de presse organisé à la Caserne Samba Diéry Diallo.

L'officier supérieur de gendarmerie qui a indiqué que 13231 personnes ont été interpellées en 2015 contre 8142 l'année dernière a toutefois informé que les accidents de la circulation ont connu une hausse en 2016.

Cet exercice retraçant les activités annuelles de l'institution procède de la volonté du commandement d'obtenir une meilleure lecture de la criminalité afin de mettre en place les stratégies opérationnelles et les moyens logistiques appropriés pour mieux faire face aux menaces sécuritaires, a-t-il fait savoir.

Le colonel Guèye a également rapporté que les saisies de chanvre indien sont en baisse et que "ces bons résultats s'expliquent par l'efficacité et à la réactivité des unités territoriales mobiles, mais aussi à la qualité des relations de confiance avec les populations et les élus".

Le rapport fait noter qu'une relative augmentation des accidents de la circulation est toutefois venu noircir ce tableau avec "503 personnes tuées et 5653 blessés à l'occasion d'accidents impliquant 844 véhicules légers, 405 véhicules poids lourds, 516 véhicules de transport en commun, 212 véhicules à deux roues et hippomobiles et 242 piétons".

Il ressort de ce document que les principales causes d'accidents sont du fait de l'imprudence du conducteur (45%), des piétons (15%), du non-respect des règles (14%), d'un défaut de maîtrise (21%), de défectuosité matérielle (3%).

Les gendarmes ont aussi noté "une baisse significative du vol de bétail ainsi que des résultats satisfaisants en police administrative" et relevé les "mesures prises dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et le trafic illicite de bois".

Pour le colonel Guèye, "ces statistiques sont des faits jugés qui expriment la criminalité apparente. Elles permettent de disposer de données précises sur l'état de la démographie, de la géographie et des modus operandi criminels".

"Leur analyse et exploitation judicieuses débouchent sur une bonne stratégie anticipative, dissuasive et au besoin, répressive afin de mieux sécuriser les personnes et les biens", a-t-il souligné.