Sénégal: Journée Nationale du Talibé - L'UNICEF appelle à des actions d'envergure pour la protection des enfants évoluant dans la rue

Lutte contre la mendicité au Sénégal

communiqué de presse

Le Sénégal commémore ce 20 avril 2017 la Journée Nationale du Talibé. A cette occasion, l'UNICEF encourage plus que jamais les décideurs et les élus, et aussi chaque fonctionnaires de l'Etat, chaque leader, et chaque citoyen et citoyenne, à s'interroger sur le sort tragique des milliers d'enfants talibés, errant de jour comme de nuit, dans les rues de Dakar et des grandes villes du pays, forcés à la mendicité et exposés aux abus et à la violence.

Chacun d'entre nous est responsable pour mettre fin à cette situation. A l'Etat de prendre des mesures de prévention sur le long terme, et de donner les ressources nécessaires pour l'assistance aux victimes et la répression contre les auteurs.

Aux chefs traditionnels et religieux de prévenir et condamner les abus, aux citoyens de signaler et d'accompagner, aux travailleurs sociaux de secourir et réhabiliter, aux personnels judiciaires d'enquêter et de sanctionner.

Chacun a un rôle à jouer pour mettre fin à la maltraitance et à l'exploitation des enfants. La rue ne sera jamais la place pour assurer à l'enfant les soins, l'éducation et la protection qui lui sont nécessaires pour grandir et développer tout son potentiel en tant qu'être humain.

L'UNICEF tient à rappeler que les enfants talibés, autant que tous les autres enfants vivant au Sénégal doivent jouir sans exception, et de manière continue, des mêmes droits fondamentaux, tels que reconnus par l'Etat du Sénégal en ratifiant les Conventions internationales et traduits dans le droit positif sénégalais.

La décision historique prise par Président de la République du Sénégal, en Conseil des Ministres, le 22 Juin 2016, de retirer tous les enfants de la rue a été saluée et considérée par la communauté nationale et internationale comme l'espoir de voir tous les enfants réhabilité et leur dignité restaurée.

Le Gouvernement du Sénégal, après plusieurs années de réflexions et de consultations, a également produit un avant-projet de loi portant statut des daaras pour assainir et améliorer la qualité des services d'éducation offerts, et protéger les enfants talibés de la maltraitance, des abus, et de l'exploitation à travers la mendicité.

Ces deux initiatives illustrent la volonté de l'Etat du Sénégal à prendre des mesures nécessaires pour réaliser les droits de l'enfant conformément aux engagements pris à travers la ratification de la Convention des Nations Unies relative aux Droits de l'enfant et la Charte Africaine des Droits et du Bien Etre de l'Enfant.

L'UNICEF appelle à l'accélération de la mise en oeuvre de ces initiatives pour la protection des enfants talibés, et le retrait définitif des enfants de la rue et leur réinsertion dans leurs familles. Chaque enfant compte. Un enfant, un citoyen, un Sénégal émergent.

À propos de l'UNICEF

L'UNICEF promeut les droits et le bien-être de chaque enfant, dans tout ce que nous faisons. Nous travaillons dans 190 pays et territoires du monde entier avec nos partenaires pour faire de cet engagement une réalité, avec un effort particulier pour atteindre les enfants les plus vulnérables et marginalisés, dans l'intérêt de tous les enfants, où qu'ils soient.

