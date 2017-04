Afrique: La croissance en Afrique subsharienne est en train de rebondir, selon la Banque mondiale

L'ONU et l'Union africaine (UA) continuent de renforcer leur partenariat. Pour son premier déplacement à… Plus »

"Lorsque nos pays engagent cette phase d'ajustement structurel, il est important de s'assurer que l'on étend la base fiscale en ayant à l'esprit la protection des plus pauvres (... ). Il faudra que les pays mettent en place des mécanismes pour améliorer la fiscalisation de l'immobilier et du foncier", a signalé M. Zeufack.

Pour ce faire, il faut "réformer de façon significative les systèmes de passation de marchés dans les infrastructures, avec plus de transparence et de compétition".

"Pour le déficit budgétaire, le critère de convergence est de 3%, et le Sénégal est à 4,2%, mais avec une trajectoire tendant vers la baisse. Et la perspective, d'ici 2 à 3 ans, c'est d'atteindre les 3% et aller même au-dessous de ce seuil", a

