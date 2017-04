Du 19 et 20 Avril, se tient la deuxième édition «Jours de Banque» qui a pour thème central "La Banque de Demain ". A cette occasion, Souleymane Soumaré, Directeur Général de l'Association des professionnels des banques et établissements financiers (APBEF), a dressé une cartographie de la situation des banques au Sénégal.

On apprend qu'il y a 25 Banques et 3 établissements financiers de crédit et 486 agences avec 5500 employés et 1,6 million de comptes ouverts.

A fin décembre 2016, note Souleymane Soumaré, les banques ont eu des ressources clientèle de 4437 milliards de FCFA contre 5256 milliards en termes de ressources globale et des emplois estimés à 3609 milliards de FCFA.

De même, les emplois globaux se chiffrent à 4952 milliards et hélas les créances en souffrances sont de 685 milliards de francs CFA dont 435 milliards de provision de constituées.

Au cours de ces deux journées, il y aura 4 panels : le cadre réglementaire et juridique, la banque et le marché financier, la banque et la finance islamique et la banque et les nouvelles technologies.