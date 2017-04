Cameroun: Douanes - L'Extrême-Nord réalise près de 110 %

Pour le chef du secteur des douanes de cette région, cette performance est à mettre à l'actif du desserrement des frontières nigérianes décidé par le chef de l'Etat.

L'activité économique de la région de l'Extrême-Nord est en regain de vitalité depuis le desserrement des frontières décidé en novembre 2016 par le chef de l'Etat. Les recettes douanières collectées du premier janvier au 31 mars 2017 le montrent suffisamment. Sur les prévisions de 950 millions F, le secteur des douanes de l'Extrême-Nord a mobilisé une recette de plus de 1,29 milliard de F, ce qui représente un taux de réalisation de 108,34%. Pour Jean-Marie Wetondieu, le patron du secteur des douanes de cette région, ces chiffres seraient plus éloquents s'il y avait aussi desserrement des frontières dans le Mayo-Sava, précisément au poste des douanes de Limani qui est la principale route d'entrée au Cameroun quand on vient de la ville de Maiduguri, l'un des pôles économiques du Nigeria. Avant que la crise sécuritaire ne vienne perturber le secteur économique, c'était la principale source de recettes douanières dans la région de l'Extrême-Nord.

Pour l'heure, le desserrement des frontières ne concerne que les postes des douanes de Fotokol dans le Logone et Chari et Bourha dans le Mayo-Tsanaga. Cette région se particularise par le fait que la plupart des marchandises qui y passent sont celles de consommation courante, notamment les matériels plastiques, les matériels électroniques, les ustensiles de cuisine, les matériels de quincaillerie, les tissus. Globalement il s'agit des produits qui rentrent dans le cadre de l'économie domestique. A côté de la bonne santé financière que le secteur des douanes de l'Extrême-Nord procure au trésor public, il y a des activités connexes nées depuis le desserrement des frontières. Le transport des personnes et des marchandises de part et d'autre des frontières, la restauration, bref, ce desserrement des frontières a des effets multiplicateurs de part et d'autre de la frontière et créé de nombreux emplois.