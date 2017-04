Cameroun: Recettes douanières - Premier trimestre fructueux

Avec près de 180 milliards de F perçus, les prévisions pour les trois premiers mois de 2017 ont été dépassées.

Au premier trimestre 2017, la direction générale des douanes (DGD) a cumulé des recettes (base caisse) de 179.773.800.000 F contre 176.834.800.000 F à la même période en 2016. Une tendance haussière de 2.939.000.000 F. De sources internes à la DGD, la belle performance enregistrée au mois de mars « est l'atout majeur dans la conclusion du premier trimestre de l'année ». En effet, sur des prévisions de plus de 67 milliards de F, ce sont exactement 92.438.900.000 qui ont été enregistrées en Mars 2017, ce qui représente un taux de réalisation de 137%. Une performance à saluer car, en dépit d'un environnement défavorable, marqué notamment par la contraction des flux commerciaux et le maintien à la baisse des prix des produits des hydrocarbures sur le marché international, la DGD continue à renflouer les caisses publiques.

Laquelle performance est, selon les acteurs, portée par un ensemble d'arguments, notamment : l'amélioration de la prise en charge des marchandises et la maximisation du recouvrement des droits et taxes de douane. Pour ce qui des produits qui font ainsi recette, pas de grande innovations, d'après des sources à la DGD. Il s'agit notamment des produits alimentaires comme le riz et des matières premières. Notamment le Clinker qui entre dans la fabrication du ciment. Un signe que ce secteur de l'industrie marche bien. Mais concernant les produits de consommation, la forte importation du riz reste une interpellation autant pour les producteurs que les consommateurs locaux. Si les secteurs des douanes du Littoral I et II continuent, comme les années antérieures, à chapeauter la performance, celui de l'Extrême-Nord se porte plutôt bien également.

A la DGD, on présente même ce secteur comme « un phœnix qui renaît de ses cendres ». « La sécurité retrouvée aux frontières avec le voisin nigérian et l'ouverture progressive de celles-ci au commerce transfrontalier ont permis aux unités d'active et de collecte des recettes douanières de mettre un point d'honneur sur l'optimisation des ressources », indique notre source à la direction général des douanes. Il faut aussi noter que les contrôles à la circulation et à la détention des marchandises dans le rayon des douanes, ont aussi induit une part importante de ressources, de même qu'ils ont amélioré le quota du commerce licite.