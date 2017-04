Afrique Centrale: L'Eiforces accueille le ministre Centrafricain de la défense

Joseph Yakete est venu s'inspirer de l'expertise camerounaise à un moment clé de la restructuration de la RCA.

Les responsables de l'Ecole internationale des forces de sécurité (Eiforces) sise à Awae, au premier rang desquels Cécile Oyono, commissaire divisionnaire et directeur général adjoint de ladite école, ont mis les petits plats dans les grands, avec le concours du ministère camerounais de la Défense, pour que le séjour de Joseph Yakete, ministre de la Défense nationale de la République Centrafricaine (RCA) à l'Eiforces soit des plus instructifs possibles, à l'heure ou la RCA est confrontée à des défis sécuritaires d'ampleur. Au menu, la présentation de l'école et la visite guidée des installations. Pour Cécile Oyono, cette « visite opportune intervient à un moment clé de l'histoire de la restructuration de la RCA et mobilise tous les enjeux de la souveraineté. »

L'Eiforces, qui œuvre pour la paix, la sécurité et le développement, met à la disposition des Etats, des personnels qualifiés respectant tous les standards internationaux de sécurité, avec le concours de partenaires tels les USA, l'Union européenne, l'Union africaine, le Japon, la France, la Chine... Elle est donc toute indiquée et prête à apporter tout son appui et son expertise en matière de formation, d'entraînement, de recyclage, de sécurité intérieure, de respect des droits humains, de protection des civils, de flux migratoires etc. Ce qui a déjà commencé à être fait, mais pas assez pour la RCA. Joseph Yakete, entouré d'un certain nombre de collaborateurs dont le général de division et inspecteur général de l'armée centrafricaine, Jean-Pierre Dolle Waya, a ensuite fait le tour de l'école, la tête sûrement déjà tourné, vers tout ce que son pays peut tirer de cette prestigieuse institution, entre autre, la stabilité dont il rêve tant.