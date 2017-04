Madagascar: CHAN 2018 - Difficile choix pour Auguste Raux

La liste des Barea, qui affronteront le Malawi samedi à Mahamasina, est sortie. L'entraîneur Auguste Raux misera beaucoup sur une prestation des attaquants par rapport à leur réalisme devant le but.

Je dois retirer trois bons joueurs et encore trois autres avant le match contre le Malawi de ce samedi. Le choix est difficile car ce sont tous de bons joueurs. Ainsi parfait l'entraineur des Barea de Madagascar, Auguste Raux, en prenant son petit déjeuner hier matin, à Carion.

Après le match test d'hier des Barea contre Mama FC, qui s'est joué au stade municipal de Mahamasina, le staff technique de la fédération malgache de footbal a finalement tranché pour retenir vingt joueurs sur les vingt-six, en regroupement, en vue du match « aller » du premier tour du championnat d'Afrique des nations 2018 contre le Malawi, ce samedi à Mahamasina.

Sur cette liste de vingt-joueurs, dix huit figureront dans la feuille de match. Le choix s'est finalement fait, suite aux trois tiers-temps de trente minutes des Barea contre Mama FC.

Auguste Raux a tout d'abord aligné l'équipe type avec Njiva Rakotomalala, épaulé par Ardino Raveloarisona Ndrantoharilala Ranaivoson en attaque, mais aussi avec Ando Manoelantsoa et Dina Razanakoto et consorts. Résultat, deux buts à rien en faveur des Barea avec deux réalisations de Njiva tout d'abord sur un tir puissant à ras de terre des douze mètres (20e) puis sur une tête en pleine lucarne suite à une remise d'Ardino sur le flanc droit (26e).

La deuxième formation a écopé d'une sévère défaite de 0 but à 3. Dans le troisième tiers-temps, où il y avait une formation composée de la première et de la deuxième, on a eu droit à un match nul et vierge.

Automatisme

D'une manière générale, l'automatisme est bel et bien présent pour les Barea et pour cela, il faudrait compter beaucoup sur Njiva. On peut dire également que tout le monde est en forme sur le plan physique et que l'équipe est assez motivée pour gagner à domicile.

« Malheureusement on n'a pas eu l'occasion de jouer des matches amicaux à l'étranger. On sait que le Malawi de 2016 n'est plus le Malawi actuel. Cette nation a un effectif qui a beaucoup évolué et pas plus tard que mardi, le Malawi a enregistré un match nul sur un but partout en amical à Nairobi contre le Kenya. Pour ma part, je reste confiant par rapport à l'effectif que j'ai. On a pu regrouper les meilleurs qui recensaient sept capitaines d'équipes (Fosa Juniors, CNaPS Sport, Tana Formation, Elgeco Plus, Cosfa, AS Adema et Ajesaia) », termine Auguste Raux.

Les Barea de Madagascar ont une sérieuse carte à jouer à Mahamasina contre le Malawi avant de préparer le match « retour » au Malawi à Blantyre, le 30 avril. C'est seulement après, qu'ils pourront jouer leur prochain adversaire, le Mozambique.