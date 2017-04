Burkina Faso/Cote d'Ivoire: Hervé Kouakou Koffi, gardien de but des Etalons - « Je rêve d'un grand club européen »

interview

Le gardien de but des Etalons du Burkina et de l'ASEC d'Abidjan était de retours au bercail. Le natif de Bobo et ex- pensionnaire du Rahimo FC, qui a brillé à la dernière coupe d'Afrique des Nations, dit être venu visiter les siens et s'enquérir des nouvelles de ses parents, amis et connaissances. Hervé Kouakou Koffi car c'est de lui qu'il s'agit est en fin de séjour à Bobo-Dioulasso et doit s'envoler aujourd'hui même pour la Côte d'Ivoire. Avant son départ, nous l'avons rencontré hier au milieu de ses ex-coéquipiers de Rahimo. Interview.

Le championnat est toujours en cours en Côte d'Ivoire, et vous êtes actuellement à Bobo. Les raisons de cela ?

J'ai juste une permission de quelques jours. Je tenais à effectuer le déplacement à Bobo pour voir mes parents et mes amis. Vous savez que ce n'est pas toujours facile de s'éloigner de ses proches pour des jeunes comme nous. Il est vrai qu'on communiquait par moments au téléphone mais moi je voulais vraiment les revoir. C'est pour ça que je suis venu. Et mon séjour s'est très bien passé parce que j'ai vu toutes les personnes que je voulais voir : mes parents et mes amis avec qui je passais de bons moments. J'ai eu de petits moments d'échanges avec tout ce beau monde et j'avoue que cela m'a fait du bien. Je repars entièrement satisfait et même revigoré.

Quel souvenir gardez-vous de la dernière CAN qui vous a consacré médaillé de bronze ?

C'était ma première CAN et j'avoue que j'avais très peur au départ. Mais avec les bénédictions de mes parents et les conseils de mes âinés dans l'équipe j'ai pu surmonter cette peur. Je pense avoir fait une très bonne compétition. Cette troisième place est bien méritée. Nous étions 16 équipes au départ et les Etalons ont pu se hisser à la troisième place. C'est une performance qu'il faut saluer et je pense que nous ferons mieux la prochaine fois. Personnellement j'ai appris beaucoup de chose durant cette compétition.

Est-ce qu'à un moment vous avez pensé à remporter le trophée ?

Depuis que nous sommes sortis de notre poule, nous nous sommes dit que tout était désormais possible. On jouait à l'idée d'atteindre la finale, voire de remporter la coupe. Mais sur notre chemin, nous avons rencontré une équipe très expérimentée de l'Egypte qui nous a battus en demi-finale. Si on franchissait ce cap, j'avoue que toutes les chances étaient de notre côté face à ce Cameroun que nous connaissions déjà et que nous avons joué en match de poule. La motivation aurait été plus de notre côté parce que les Etalons rêvaient d'inscrire leur nom pour la première fois au palmarès de cette coupe. Mais je pense que ce n'est que partie remise.

Depuis cette CAN, qu'est-ce qui a changé pour vous à l'ASEC ?

Il est vrai qu'après la CAN tous les joueurs ont rejoint leur club. Et moi j'ai retrouvé l'ASEC d'Abidjan pour le championnat et les autres coupes. Mais il faut savoir qu'après une telle compétition les regards changent forcément sur vous. J'étais personnellement conscient que je me devais de répondre aux attentes, de plus en plus grandes, du public ivoirien. Alors je me suis mis encore au travail pour ne pas décevoir. Et je pense que jusque-là tout se passe bien pour moi et l'équipe, qui domine le championnat.

Mais vous êtes éliminés de la League africaine

Et c'est vraiment dommage pour l'ASEC. Nous avons fait un grand match à Abidjan. On a tout donné sans jamais réussir à marquer ce but de la qualification. C'est pour cela qu'on dit souvent que le football est cruel. Malgré notre élimination par le club gabonais, les supporters ont apprécié notre comportement. Ils ont su qu'il y avait de la volonté de notre part, seulement nous avons manqué de baraka. Mais nous prenons tout cela avec philosophie et la vie ne s'arrête pas là. Nous avons encore le championnat et d'autres coupes sur le plan national. Nous allons nous remettre au travail pour faire de bons résultats.

Est-ce que vous avez les nouvelles de vos coéquipiers Etalons ?

J'ai toujours gardé de bons contacts avec les joueurs, surtout mes devanciers pour pouvoir profiter de leurs conseils. J'étais heureux de les retrouver récemment au Maroc pour le match amical. Nous allons bientôt nous retrouver encore pour les éliminatoires de la coupe du monde. Je pense que le groupe du Gabon reste soudé et prêt pour les batailles futures.

Vous êtes trois Burkinabè à l'ASEC. Les choses se passent bien pour vous ?

Il n'y a aucun problème, et nous sommes très bien intégrés. Tout se passe bien et l'organisation mise en place par le club ne permet pas de faire la différence entre Burkinabè et Ivoiriens. L'ASEC est vraiment une famille et on se plait là-bas. Coulibaly, Bancé et moi savons en tout cas que nous devons travailler à mériter la confiance placée en nous et à faire honneur à notre pays.

Les rumeurs vous disaient partant pour l'Europe après la CAN. Qu'en est-il ?

Je ne peux pas répondre à cette question. Parce que je suis un joueur et j'appartiens à l'ASEC. Seuls mes dirigeants peuvent vous répondre. Pour l'instant je suis à l'ASEC et j'espère un jour faire d'autres expériences sous d'autres cieux.

Avez-vous personnellement eu des contacts ?

J'ai eu des contacts, mais il ne m'appartient pas de décider de quoi que ce soit. Je ne suis pas parti de moi-même à l'ASEC. Sur cette question il y a beaucoup de paramètres qu'il faut prendre en compte.

Quel club européen vous fascine le plus et que vous souhaiteriez intégrer ?

Le rêve de tout joueur africain est d'évoluer un jour dans un championnat européen. Moi je n'ai pas de préférence. Je souhaite moi aussi poursuivre ma carrière en Europe. Pour l'instant je ne peux pas vous dire dans quel club, mais sachez simplement que j'ai moi aussi l'ambition de connaître le championnat européen.

Quel message avez-vous pour vos ex-coéquipiers de Rahimo ?

Je leur demande de continuer à travailler à être parmi les meilleurs. Je suis déjà content qu'ils soient bien classés en championnat. J'espère les voir eux aussi rejoindre l'équipe nationale un jour pour qu'ensemble nous relevions les défis.