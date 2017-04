Les Chagossiens ne souhaitent plus entendre parler de visite sur leurs terres, mais veulent rentrer. Ils l'ont encore… Plus »

De plus, 71 % du «Foreign Direct Investment» reçu par Maurice entre janvier et septembre 2016 était concentré sur des activités liées à l'immobilier.

Le marché immobilier résidentiel est influencé par une série de facteurs, notamment le contexte économique, l'évolution du Repo Rate de la Banque de Maurice (qui a un impact direct sur les taux des prêts immobiliers), les incitations budgétaires et «Property Schemes» du gouvernement, les changements démographiques et le coût de propriété par rapport au coût de location.

Plus généralement, Maurice compte un taux de propriétaires qui se situe parmi les plus élevés au monde et qui ne cesse d'augmenter. Environ 89 % des ménages possédaient leurs logements en 2011, contre 76 % en 1990.

La majorité de ces ménages gagnent moins de Rs 60 000 mensuellement et en déduisent un maximum de 30 % pour rembourser leurs prêts. À noter que 40 % de ceux ayant choisi un Housing Loan de la MCB sont des travailleurs manuels et des employés du secteur des services.

En effet, quatre Mauriciens sur dix comptent investir dans un bien immobilier à l'avenir. Ce désir est plus prononcé chez ceux ayant un revenu mensuel supérieur à Rs 60 000, chez les locataires (55 %) et chez les 18-35 ans (55 %).

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.