Togo: Le Pasteur Afolabi clôt le débat

Des attaques et contre-attaques verbales ont eu lieu ces derniers temps sur les média, soit entre homme de Dieu et journalistes ou entre hommes de Dieu eux-mêmes. Sont concernés par cette affaire, le confrère Noel Tadégnon, la consœur Da Dédé Hounlédjé, et les Pasteurs Luc Russel Adjabo et Barth Afolabi. Mais ce mercredi, la HAAC a auditionné le dernier des mis en cause et a ainsi définitivement clos le débat.

En conséquence, le tout-prochain récidiviste s'expose à la rigueur de la loi ainsi que la chaine sur laquelle il le fera.

Après avoir entendu les nommés Noel Tadégnon, Da Dédé Hounlédjé et Luc Russel Adjaho les 23 février et 06 avril derniers, la HAAC dit avoir entendu ce jour le seul qui reste sur la liste, le Pasteur Barth Afolabi.

Et dans un communiqué rendu public, la HAAC souligne que le Pasteur Barth Afolabi a reconnu « s'être emporté sur la radio Jésus vous aime (JVA) face à diverses attaques du Pasteur Luc Russel Adjaho ». Or, rappelle la HAAC, le Pasteur Adjaho aussi faisait savoir que c'est aux attaques verbales du sieur Afolabi qu'il a aussi répondu.

Tout compte fait, précise le communiqué, le Directeur de Publication du Magazine « Maranatha » s'est engagé à mettre fin à cette campagne de dénigrement entre les confrères et « a manifesté sa volonté d'œuvrer à la création d'une autorité qui veillera à l'éthique religieuse afin de mettre un terme à la décrédibilisation du travail des hommes d'églises ».